Avem rechizitoriul din dosarul DNA referitor la Danut Capatina si Gabriel Strutinsky. Ce spun procurorii. Detalii nebanuite (document)

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție — Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 370/P/2016 față de inculpații:1.- cercetat în stare de deținere, aflându-se în executarea unei pedepse privative de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale);- luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;- totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.2.- cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- complicitate la luare de mită în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.p., rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale);- trafic de influență prev. de art. 291 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.p.; - totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.Expun următoarele: ”în anul 2010, inculpatul Căpățînă Dănuț deținea funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța., fiind numit în această funcție de către președintele Consiliului Județean Constanța, (...). Menținerea sa în funcția de manager interimar sau numirea sa în funcția de manager al spitalului depindea de factorii politici din județul Constanța și, în contextul în care, la nivelul județului Constanța era cunoscută relația de prietenie dintre președintele Consiliului Județean Constanța., (...), și inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin, inculpatul Căpățînă Dănuț a fost de acord cu propunerea inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin de a externaliza (...), serviciile de spălătorie din cadrul spitalului către S.C. (...) S.R.L., în schimbul achitării de către această firmă a unor „comisioane", ce urmau să fie împărțite între cei doi inculpați.În aceeași perioadă, inculpatul Căpățînă Dănuț, a pretins de la reprezentantul S.C. (...) S.R.L. comisioane în valoare de 18-20 % din valoarea investițiilor ce urmau să fie efectuate de către această societate la Secția Prosectură din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța în temeiul unui contract de concesiune în schimbul favorizării acestei firme la licitația derulată de către spital în vederea atribuirii contractului de concesiune.Astfel, inculpatul Căpățînă Dănuț, în perioada 2010 - 2014, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins sume de bani în cuantum de 10-20% din valoarea facturilor achitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța către S.C. (...) S.R.L. i în cuantum de 18-20% din valoarea investițiilor pe care S.C. (...) S.R.L., urma să le facă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în cadrul contractului de concesiune, din care a primit, de la reprezentanții S.C. (...) S.R.L. - în vederea inserării în documentația de aciziție a unor cerințe care să îi asigure acestei firme calificarea la procedurile de achiziție, a încheierii, derulării în bune condiții și plății la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanța cu acestă firmă și de la reprezentantul S.C. (...) S.R.L. — în schimbul inserarii în documentatia de atribuire a unor cerinte care sa îi asigure calificarea in cadrul procedurii de licitație, avand ca obiect atribuirea contractului de concesiune, precum și a acceptarii unor investitii supraevaluate - in total, suina de 663.082,93 lei, prin intemtediul S.C. (...) S.R.L.Sumele achitate cu titlu de mită au fost virate de catre reprezentantii S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. in conturile S.C. (...) S.R.L., firmă controlata de inculpatul Căpățînă Dănuț, în baza unor contracte fictive de prestari servicii IT și de consultanță.Inculpatul și-a început activitatea infracțională in anul 2010, cand cu ocazia licitației pentru atribuirea contractului de concesiune servicii pentru Secția de prosectură din cadtul Spitalului Clinic Judetean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța a pretins de la (...) sume de bani in vederea introducerii in documentația de atribuire și in caietul de sarcini a unor conditii de calificare, astfel incat asocierea de firme din care facea parte firma (...) sa se califice la licitatie.Tot în anul 2010, inculpatul a discutat cu inculpatii (...) și Strutinsky Gabriel Sorin despre posibilitatea extenalizarii serviciilor de spalatorie din cadrul spitalului și incredintarea acestor servicii către o firma infiintata de mătușa (...), (...), in schimbul perceperii unor comisioane.Ulterior, în perioada 2011 — 2012, inculpatul Căpățînă Dănuț a derulat mai multe proceduri de achizitie a serviciilor de spalatorie, in urma carora ofertele S.C. (...) S.R.L. au fost, de fiecare data, desemnate drept căștigătoare.Sumele pretinse cu titlu de mită au fost incasate de inculpatul Căpățînă Dănuț prin intermediul S.C. (...) S.R.L. in baza unor contracte fictive de prestari servicii IT sau servicii de consultanță.Pentru achitarea către inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a comisioanelor care îi reveneau, conform intelegerii initiale, s-a incheiat cu S.C. (...) S.R.L. un contract fictiv de prestari servicii de publicitate.Ulterior, în anul 2012, inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin, nemultumit find de faptul că (...)și (...) nu mai voiau sa achite comisioanele stabilite inițial, a pretins de la aceștia plata sumei de 346.395 lei, prin intermediul S.C. (...) S.R.L., promitand ca va discuta cu inculpatul Căpățînă Dănuț pentru a nu exista probleme in derularea contractelor incheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanța, sumele de bani find remise in baza unui contract fictiv de publicitate.Prin Ordinul ministrului sanatatii nr. R/ 1381/06.07.2009, inculpatul Căpățînă Dănuț a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sf. Apostol Andrei" Constanta, până la ocuparea postului prin concurs. (...)Prin Dispozitia nr. 501/01.07.2010 a președintelui Consiliului Judetean Constanta, inculpatul Căpățînă Dănuț a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Judetean de Urgeță „Sf. Apostol Andrei" Constanța, până la ocuparea postului prin concurs. (...)Ulterior, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta a derulat o procedură de achiziție publică a serviciilor de management sanitar-spitalicesc, în urma căreia a fost declarată câștigătoare S.C. (...) S.R.L., firma la care acționar este Căpățînă Dănuț.Între Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta și S.C. (...) S.R.L., reprezentata de inculpatul Capatina Danut, s-a incheiat contractul de prestari servicii nr. (...) .12.2013, avand ca obiect prestarea de servicii de management sanitar-spitalicesc, la nivel de top-manager, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta. „Sf Apostol Andrei" Constanta.. (...) intre S.C. (...) S.R.L. și Capatina Danut s-a incheiat contractul de munca din data de 06.01.2014 (...), conform caruia Căpățînă Dănuț a fost angajat pe o perioadă nedeterminată în funcția de consultant in management, conform Hotararii nr. 1/01.01.2014 a A.G.A. a S.C. (...) S.R.L. prin care Căpățînă Dănuț este desemnat din partea societatii sa aduca la indeplinire clauzele existente in contractul incheiat de societate cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta.. (...)În calitate de manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanta., Căpățînă Dănuț exercită atributiile prevazute de contractele de management incheiate de Consiliul Judetean Constanta cu S.C. Perfoinance Profile S.R.L., find ordonator tertiar de credite, printre aceste atributii regasindu-se și:- atribuții privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce și în condițiile Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificarile completarile ulterioare, atributii privind bugetul propriu al judetului, exercitand functia de ordonator principal de credit.”