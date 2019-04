Avem singurul interviu cu fiul Zinei Dumitrescu. A vorbit despre avere si relatia cu mama lui!

„Mama modei romanesti” s-a stins din viata la 82 ani. Zina Dumitrescu, emblema Casei de moda Venus, a devenit directorul prestigiosului atelier la doar 30 ani si si-a dedicat intreaga viata artei vestimentare. Desi era absolventa a facultatii de drept, Zina a fost, din start, atrasa de moda. A fost casatorita de trei ori si are un singur fiu, Catalin Negreanu. Acesta vorbit o singura data despre mama lui, ambitiile acesteia, despre bani si unicul ei apartament, reprezentand intreaga avere.

„Pe parcurs, asa, a inceput sa renunte la tot felul de mamisme d-astea. Mai are din cand in cand chestii d-astea. Mie, personal, nu-mi plac”, spunea fiul Zinei Dumitrescu. „Acum, inainte de a intra in emisie am vrut sa-i indrept sprancenele. Are ticuri d-astea. Un copil n-are varsta, in opinia mea, pentru o mama. Am ajuns pana la urma la diverse compromisuri. In favoarea ta intotdeauna”, explica regretata creatoare de moda.

„A fost o personalitate care nu s-a dat batuta niciodata”

Fiul vedetei vorbea foarte frumos despre mama sa, o vedea o persoana puternica, o personalitate aparte, care nu s-a dat batuta niciodata. „A incercat intotdeauna sa se amestece, sa-si impuna punctul de vedere. A stiut sa dribleze aceste situatii delicate. Strict ca sa-si urmeze obiectivele profesionale, si nu din alt motiv. A fost dintotdeauna o persoana foarte puternica, o personalitate aparte, pe langa talent, nu sunt eu in masura sa le comentez, cred ca si aceasta fire rebela a ajutat-o.

A fost o personalitate care nu s-a dat batuta niciodata. Era genul de om pe care il scoteai pe usa si intra pe sub usa sau pe geam. Nu s-a dat batuta niciodata. Era frumos, era o casa cu multi prieteni, o casa cu multe vizite, o casa plina. Mama a fost o persoana foarte activa, puternica, cu o energie incredibila si unul din motivele succesului este ca, pe langa profesional, si uman a fost un om bun care a ajutat pe multa lume. Si a ajutat dezinteresat, fara sa caute ceva in schimb, mai mult decat recunostinta sufleteasca”, marturisea Catalin Negreanu.

„N-a fost si nu va fi niciodata un business man”

La acel moment, regretul lui Catalin era ca mama lui, Zina Dumitrescu, nu l-a lasat sa se implice in afacerea ei cu moda. Era de parere ca ar fi dus aceasta afacere mult mai sus. Insa creatoarea de moda nu a fost de acord si nu l-a lasat sa se implice. „Mama a fost o artista si este o artista in adevaratul sens al cuvantului, n-a fost si nu va fi niciodata un business man.

Si tot ce a facut, a facut cu sufletul. Ca un regret este ca ar fi putut sau am fi putut gestiona mai bine din punct de vedere financiar sau ca business ceea ce azi e cunoscut sub brandul Zina Dumitrescu. Din pacate, nici ea, dar nici eu nu ne-am fi gandit vreodata ca am fi putut sa fie nevoie de ceva mai mult. Unul din regretele noastre e ca ar fi trebuit sa gandim treaba asta cu ceva timp in urma.

Erau persoane care stateau de vorba cu mine si erau ferm convinsi ca ea este proprietarul, este businessul ei, ca tot ce se vinde acolo intra in contul meu. Nu, nu a fost niciodata asa. I-am spus de cateva ori si mi-a zis nu e treaba ta. Si atunci, nefiind treaba mea, poate ca ar fi trebuit sa fie treaba mea sa zic ca am mai multa chemare spre partea de business decat ea, dar n-am vrut sa ma implic. Si daca ea mi-a spus tu iti vezi de treaba ta, eu de a mea, cu moda, am spus OK… in regula. Deci, asa au stat lucrurile”, a conchis singurul fiu al Zinei Dumitrescu.

A fost incinerata, sambata, 30 martie

Creatoarea de moda s-a stins din viata la varsta de 82 de ani, iar sambata, 30 martie 2019, a fost incinerata la crematoriul din Bucuresti. Multi dintre cei care au colaborat cu Zina Dumitrescu au venit la crematoriu pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar printre ei s-au aflat Dana Savuica – insotita de o prietena – si Valentina Pelinel.

Dana Savuica a fost unul dintre modelele de suflet ale ale Zinei Dumitrescu. A fost vizibil afectata de faptul ca mama Zina a incetat din viata si a dorit, cu durere in suflet, sa ii aduca un ultim omagiu. Imbracata in haine negre si insotita de o prietena, Dana Savuica a ajuns in fata IML pentru a-si lua ramas-bun de la Zina Dumitrescu, inainte de incinerare.

Valentina Pelinel si-a facut aparitia imbracata sobru, cu ochelari de soare si cu capul plecat. Actuala doamna Borcea – care a devenit recent mama pentru a doua oara – i-a fost foarte apropiata Zinei Dumitrescu, vizitand-o si la azil in ultimele luni de viata.

