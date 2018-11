'Avengers: Infinity War' și Nicki Minaj s-au numarat printre marii caștigatori ai galei People's Choice 2018

Lungmetrajul "Avengers: Infinity War" și cântăreața rap Nicki Minaj s-au numărat printre marii câștigători ai galei People's Choice 2018, care a avut loc duminică seară, în Santa Monica, California, potrivit people.com, scrie Mediafax.

Lungmetrajul "Avengers: Infinity War", regizat de Anthony și Joe Russo, conducea în topul nominalizărilor în categoriile dedicate cinematografiei, cu șapte selecții, și a primit premiile pentru cel mai bun film, cea mai bună peliculă de acțiune și cea mai bună actriță - Scarlett Johansson.

De asemenea, lungmetrajul "The Spy Who Dumped Me" a primit premiul pentru cea mai bună comedie, iar două trofee pentru interpretare - cel mai bun actor (Chadwick Boseman) și cel mai bun artist într-un film de acțiune (Danai Gurira) - au mers la echipa peliculei "Black Panther". "Fifty Shades Freed" a primit premiul pentru cea mai bună dramă, în timp ce animația "Incredibles 2" a obținut trofeul People's Choice pentru cel mai bun film dedicat familiei.

În categoriile dedicate muzicii, Nicki Minaj a fost marea câștigătoare, obținând două trofee, pentru cea mai bună cântăreață și cel mai bun album al anului, "Queen".

În ceea ce privește show-urile TV, "Shadowhunters: The Mortal Instruments" a primit premiul pentru cel mai bun serial, "Riverdale" a obținut titlul de cea mai bună serie-dramă, iar "Orange Is the New Black", cel de cea mai bună serie-comedie.

La gala de duminică seară au mai primit premii, printre alții, Serena Williams - cel mai bun sportiv, Taylor Swift - cel mai bun turneu (Reputation"), BTS - cel mai bun grup, cel mai bun cântec și cel mai bun videoclip ("Idol"), familia Kardashian - cel mai bun reality show și cel mai mare star de reality show, Victoria Beckham - cel mai mare star din modă.

În timpul evenimentului au susținut recitaluri vedete precum John Legend, Nicki Minaj, Rita Ora și Lady Gaga.

Cea de-a 44-a ediţie a galei E! People's Choice Awards a avut loc la Barker Hangar din Santa Monica, California.

Premiile People's Choice sunt acordate pe baza voturilor fanilor şi sunt împărţite în 43 categorii, de la cinema la televiziune şi muzică. Gala a fost transmisă în direct de televiziunea E!.