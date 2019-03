Aventura cu Pastrama i-ar putea aduce lui Brigitte Nastase excluderea din randul penticostalilor. Nu e prima oara cand bruneta insala!

Faptul ca s-a cuplat cu Florin Pastrama dupa nici doua saptamani de convietuire in casa emisiunii „Ferma” nu-i mira pe apropiatii lui Brigitte Nastase. Conform acestora, fosta sotie a lui Ilie Nastase nu este la primul adulter, avand astfel de escapade si pe vremea cand era sotia fostului tenismen.

Cine se uita la „Ferma” a observat ca Brigitte Nastase abia daca lasa din mana Biblia penticostala, sustinand mereu ca se ghideaza in viata dupa regulile acesteia. Se pare insa ca lucrurile nu stau chiar asa. Religia la care a aderat Brigitte interzice concubinajul, asa ca, in urma cu putina vreme, fosta nevasta a lui Ilie Nastase a facut un fel de cununie religioasa cu Cornel Oana, devenind astfel o familie in fata lui Dumnezeu. Juramintele au palit insa la scurt timp dupa ce-a intrat in „Ferma” si a dat cu ochii de Florin Pastrama. De zile bune, cei doi se pipaie si se saruta si e clar ca au devenit un cuplu.

Ar putea fi exclusa din randul penticostalilor

Pe Brigitte acest comportament o poate costa excluderea din biserica, nu doar despartirea de logodnic. Era sa fie exclusa din randul penticostalilor si in momentul in care a divortat de Ilie Nastase, insa a scapat invocand adulterul sotului, asta dupa ce a strans suficiente probe cu care sa se prezinte in fata pastorilor penticostali (va reamintim ca in ultimii ani Brigitte a pus detectivi pe urmele lui Ilie Nastase si i-a verificat toate mesajele primite pe telefon si site-urile de socializare).

Infidelitate a fost insa de ambele parti; nu doar fostul tenismen a calcat stramb, ci si Brigitte, lucru pe care, desigur, l-a ascuns de „colegii” de biserica. Apropiati de-ai brunetei sustin ca ea l-a inselat adesea pe Nastase, dar a avut grija sa-si consume relatiile extraconjugale in afara Bucurestiului – fie in orasul natal, Timisoara, fie la malul marii, unde si-a cumparat un apartament. Din pacate pentru ea, unul dintre amanti, Catalin Cazacu, a facut publice fotografiile cu ea dezbracata, dand cartile pe fata. Conform acelorasi apropiati, Brigitte n-ar fi tocmai greu de „agatat”; de exemplu, Ilie Nastase a luat numarul ei de telefon de la Dan Capatos, a doua zi a sunat-o si… restul e istorie.

