Averea lui Darius Valcov impresionanta! 10 milioane de euro, case in Franta, Belgia, Elvetia, Monte Carlo si Italia. Care este sursa banilor?

Darius Valcov

Averea lui DARIUS VALCOV pare a fi impresionanta! Daca ar fi sa ne luam dupa informatiile oferite de un fost viceprimar al Slatinei, Valcov ar avea 10 milioane de euro si case in Franta, Belgia, Elvetia, Monte Carlo si Italia.

DAN BALASESCU, fost viceprimar al Slatinei, ii trimitea, in urma cu aproape 5 ani, o scrisoare premierului de atunci, EMIL BOC.

”Domnule Prim-Ministru,

Revin asupra sesizarii mele anterioare cu noi dezvaluiri care privesc atat Corpul de Control din subordinea d-voastra, cat si institutiile care se ocupa de siguranta nationala (SRI si SIE), precum si Parchetul General, in legatura cu clanurile de tip mafiot si gruparile infractionale din judetul Olt, coordonate de primarul Slatinei, Darius Valcov.

Astfel, in ceea ce priveste averea acestuia:

– Detine un apartament in Bruxelles (Belgia), central, pe numele Valcov Roxana, sora acestuia.

– Detine un apartament in Strassbourg (Franta) pe numele Valcov Roxana, sora acestuia, si o casa la 23 de kilometri de Strassbourg, pe acelasi nume.

– Detine un apartament central in statiunea Crans Montana, langa Chamonix, Elvetia, la 2 minute de mers pe jos de partia de schi.

Tot aici isi tine si mai mult de 10 milioane euro cash, ziditi in peretele despartitor din gipscarton care separa bucataria de living, pe numele aceleiasi Valcov Roxana, sora acestuia.

– Detine un apartament central in Monte Carlo (Monaco), vecin cu Niro, patronul depozitelor NIRO din Bucuresti. Prietenul lui Cosmin Gusa (nasul familiei Valcov). Niro este unul din carausii de bani cash catre Elvetia. Tot in Monte Carlo detine un iaht de 2 mil. euro pe numele lui Ramba Ovidiu si D.J. Andy din Bucuresti. Ramba Ovidiu este patronul firmei Plus Confort SRI. Bucuresti, care este de fapt firma lui Valcov. (…) Ambii sunt carausii de bani cash ai lui Valcov catre Elvetia. Despre firmele PLUS CONFORT, RUPIAH SRL Slatina si ACETI Slatina, Valcov a transmis mesajul ca acestea sunt in slujba SRI. si SIE si sunt protejate de aceste institutii.

– Detine o vila de lux (4,3 mil. euro) cumparata recent la Como, Italia, pe malul lacului, la frontiera cu Elvetia, pe numele Valcov Roxana, sora acestuia.

– Detine doua apartamente de lux in Bucuresti (unul in Piata Alba lulia si celalalt in Mosilor) pe numele varului sau, Langa Bogdan, plus alte patru proprietati in Bucuresti pe numele aceluiasi Langa Bogdan.

– Detine o vila cumparata in 2010 in Poiana Brasov pe numele lui Langa Bogdan, si el caraus de bani cash catre EIvetia.

– Detine restaurantul Dolce Vita, din Slatina, prin interpusul Ilinca Octavian.

– Detine locatiile a patru foste puncte termice pe numele interpusului Ilinca Octavian.

– Detine 8 hectare teren intravilan la intrarea in Slatina, pe partea stanga (reper: Dir. Silvica), prin SC Salubris. Aceasta societate va intra in curand in proprietatea lui Valcov, asa cum s-a intamplat si cu ACETI. Noul director este Lucian Susala, fostul sofer al lui Valcov, artizan al rambursarilor ilegale de TVA atunci cand a fost director la CONSLOC si, la randul sau, caraus de bani cash catre Elvetia. (…)

Sursa banilor o constituie lucrarile supraevaluate din Slatina, executate cu firmele Cafmin SRL Slatina, Plus Confort SRL Bucuresti, Rupiah SRL Slatina. Acestea, dupa incasarea banilor de la primarie, pe langa faptul ca isi fac intrari fictive de marfa in gestiune, fac plati catre zeci de firme dizolvate, dar care au conturi active in banci. De aici, sub mentiunea “aport personal” si “salarii”, banii sunt scosi din banci si merg catre Bogdan Langa. Acesta este vecin cu Valcov si intalnirile cu “cotizantii” au loc in apartamentul sau. Valcov nu participa la aceste intalniri, mesagerul intre cele doua apartamente fiind Langa Bogdan.

Nu lipsesc de la aceste intalniri nici interlopul zis “Chinezul”, Lazar Marian si fratii Bobes (cel mare, director Hidroelectrica Slatina).

SC HIDROELECTRICA si HIDROSERV Slatina sunt doua surse importante de bani negri pentru Valcov.

De exemplu, Hidroserv Slatina a facturat catre Hidroelectrica suma de 67 miliarde lei vechi, dupa ce firma ROMBET facturase catre Hidroserv aceeasi suma. A fost a treia factura dintr-un total facturat de 130 miliarde si un total contractat de 7 milioane de euro pentru lucrari de siguranta la paraul Oltet (decolmatari), care in realitate nu au fost efectuate. Bobes Cristian a primit un comision de 1 milion de euro pe care l-a impartit cu Valcov. Patronul SC ROMBET a acontat factura de 67 miliarde in banca pentru suma de 40 de miliarde pe care i-a si incasat, iar Hidroserv a ramas in debit cu toata suma catre banca, in conditiile in care toate facturile au fost anulate dupa 5 zile de la facturare.



In acelasi mod, s-au impartit si cele 400 miliarde lei vechi pentru decolmatarea lacului de la Frunzaru.

Bobes a fost implicat direct, facturarea facandu-se catre firmele celor noua fini si a nelipsitului interlop zis “Chinezu”. Sapte din cele 9 firme care au incasat banii sunt in realitate dizolvate.

Cinci miloane de euro au mers la Valcov.

Urmatoarea lucrare este de acelasi fel si evaluata la 8 milioane de euro, cand in realitate nu costa mai mult de 1 milion. Este vorba de decolmatarea la Draganesti-Olt, care urmeaza sa fie facturata catre SC Plus Confort Bucuresti.

Pentru 15% din acel milion de euro, lucrarea va fi efectuata de firma lui Motorga, fostul director de la Ape, aflat in anturajul lui Bobes. Dupa ce va incasa banii, Plus Confort ii va dirija catre cele noua firme fantoma ale finilor lui Bobes, iar Valcov va primi 4 milioane, conform intelegerii facute cu Cristian Bobes.

Discutia s-a purtat in acelasi bar, Blue Window, al lui Giuliano Agapie, prieten cu Valcov, si tot acolo au stabilit ca pe viitor lucrarile de la Hidroserv si Hidroelectrica sa fie contractate de Compania de Apa Olt, iar subcontractantul sa fie Plus Confort Bucuresti, pentru a se evita intrusii de la Bucuresti, cum a fost, de exemplu, SC Radion Tehnologica.

Fac mentiunea ca Bobes Cristian, directorul de la Hidroelectrica, a fost demis de catre seful sau de la Bucuresti, iar in prezent se afla in concediu medical, continuitatea conducerii fiind asigurata de dir. adjunct Pena, prieten la randul sau cu Valcov.

Motivul demiterii 1-a constituit prejudiciul cauzat prin neglijenta in serviciu statului roman, de catre Bobes Cristian, in valoare de 22 milioane euro reprezentand penalizari conform contract catre firma VOITH Austria.

O simpla adresa de suspendare a acestui contract cu care Hidroserv Slatina, prin directorul Bobes, trebuia sa notifice contractantul, a pagubit statul roman cu 22 milioane de euro, dar a suplimentat veniturile lui Valcov si Bobes cu cate 1,5 milioane euro, bani primiti de catre acestia la Zagreb, Croatia, hotel ANTONOVICI.

Nu am cunostinta despre o eventuala implicare a misiunilor diplomatice ale Romaniei din tarile unde actioneaza gruparile mafiote organizate din Slatina, dar am cunostinta de SPRIJINUI. acordat acestora de catre seful S.R.I. Olt, care a primit cadou de la primarie un teren de 3,4 hectare intravilan, cumparat pe firma fiului la un pret derizoriu, despre vilele acestuia si a subalternului sau Cosmin Balasoiu, protector si prieten al lui Valcov, care rasar ca ciupercile, ultima in cartierul Clocociov (…)

Nu este strain Valcov nici de spalarea de bani dintre firmele RUPIAH si ACETI si nici de cei peste 1 milion de euro spalati prin fundatia “Slatina pe maini bune” a Andreei Barbulescu, directoarea de la postul local de televiziunc Olt TV (SC ENEROPROD SRL Slatina), al carui tata este la randul lui subcontractant la Hidroserv si Hidroelectrica si beneficiar al sumei de 2 milioane de euro pentru lucrari fictive de decolmatare.

Avand in vedere faptul ca Valcov va asteapta cu nerabdare la Slatina, pana la sosirea dumneavoastra, va solicit sa dispuneti verificarea si sanctionarea in conditiile legii de catre institutiile abilitate, cele sesizate privind nu numai spalarea de bani si criminalitatea economico-financiara, ci si siguranta nationala.

Am inaintat prezenta si domnului presedinte Traian Basescu, Parlamentului Romaniei, Directorului SRI, Directorului SIE, Parchetului General si ambasadelor tarilor la care am facut referire.

05. 12. 2011

Dan Balasescu

Viceprimar – Primaria Slatina

Sursa

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.