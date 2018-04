Averea secreta a lui Cristian Stanciu, liderul consilierilor judeteni PSD Iasi: Proprietati impresionante cumparate in conditii scandaloase - FACSIMIL

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Liderul consilierilor judeteni PSD face achizitii imobiliare pe banda rulanta si a ajuns sa detina numeroase spatii si cladiri valoroase din Iasi • Achizitia acestor bunuri imobiliare, multe dintre ele aflate in domeniul public al Municipiului Iasi, a fost facuta mai ales prin intermediul unor licitatii publice organizate in mod scandalos de personaje controversate • In vreme ce declaratia de avere a consilierului judetean PSD pare una imaculata, marea avere a clanului Stanciu este detinuta prin intermediul firmelor si fundatiilor controlate de acesta • Cele mai mari lovituri imobiliare au fost date in perioada in care fostul deputat Anghel Stanciu se afla in relatii apropiate cu liderii PSD Liderul consil ...