Averismentul medicilor: Gripa spaniola care a ucis peste 50 milioane oameni s-ar putea intoarce

Gripa spaniola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un medic a avertizat impotriva presupunerii „satisfacatoare” ca gripa care s-a raspandit in anul 1918 si a ucis zeci de milioane de oameni nu ar putea sa mai apara in secolul 21. Dr. Fari Ahmad a explicat ca un focar similar cu cel al gripei spaniole din 1918 ar putea sa apara din nou si sa se raspandesca in intreaga lume. Intrebata daca aceasta gripa ar putea reveni, dr. Ahmad a raspuns: ”In teorie, da”. „Gripa nu a disparut complet si cu sigurnata nu este inofensiva”, a explicat medicul pentru BBC. „Cand a aparut gripa spaniola nu cred ca oamenii au inteles incotro se indrepta. Am inteles cum se raspandeste gripa asadar consider ca ne aflam intr-o situatie ...