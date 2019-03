AVERTISMENT al fostului sef al fortelor SUA in Europa: „E foarte posibil ca rusii sa OCUPE Odessa si poate chiar si Romania”

Ben Hodges google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Generalul american Ben Hodges, cel care a condus fortele terestre americane pana acum doi ani, a transmis un avertisment grav la Praga. Acesta a fost prezent la o conferinta dedicata implinirii a 20 de ani de la aderarea Cehiei la Nato si a afirmat ca Alianta trebuie sa tina piept unor amenintari foarte grave venite din partea Rusiei si Chinei. Cat cheltuie Administratia Trump ca sa combata influenta maligna a Rusiei in Europa Hodges a spus ca, dupa Ucraina, Romania ar putea fi urmatoarea tinta a rusilor. Acesta a mai spus ca Rusia va actiona in momentul in care va observa semne de slabiciune din partea NATO. „Aici Rusia este cea mai agresiva. Daca Occidentul nu face nimic in ceea ce priveste an ...