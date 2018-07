Avertisment cumplit! Resursele de viața ale planetei sunt terminate. Traim ”pe datorie”

La 1 august 2018, omenirea îşi va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reînnoi într-un an şi va fi poluat mai mult decât aceasta poate absorbi. Acest moment apare din ce în ce mai devreme în fiecare an, observă agenţia belgiană de presă Belga. Anul trecut această dată a fost stabilită pe […] Articolul Avertisment cumplit! Resursele de viață ale planetei sunt terminate. Trăim ”pe datorie” apare prima dată în AM Press.