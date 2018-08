Avertisment de la CFR! Trenurile vor avea o intarziere de doua ore! Care este cauza

Intarzieri CFR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate trenurile din tara vor avea, cel putin luni, o intarziere medie de doua ore, intrucat circulatia pe ruta Craiova-Caracal a fost deviata, fiind afectata intreaga retea feroviara, a declarat Adrian Vlaicu, purtatorul de cuvant al CFR Calatori. "Recomandam calatorilor sa-si ia in calcul o intarziere in medie de doua ore pentru a ajunge la destinatie si sa solicite asistenta echipelor din tren ori de cate ori este nevoie", a afirmat el. Potrivit oficialului CFR, circulatia feroviara este inca afectata de accidentul de duminica, cand un tren de transport marfa cu 23 de vagoane-cisterna cu biodiesel a deraiat pe magistrala Bucuresti - Craiova, in zona podului CF din localitatea Carcea, ...