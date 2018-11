Avertisment de la meteorologi. Vine urgia peste Romania: "Strat de zapada de 20-30 cm!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urmatoarele zile, temperaturile vor fi in continuare mai ridicate decat ar fi normal potrivit datei din calendar. Sambata Valorile termice diurne vor fi peste mediile specifice lunii noiembrie, iar cele nocturne se vor situa in jurul acestora. Cerul va avea innorãri temporare, iar dimineata si noaptea in zonele joase local se va forma ceatã, care izolat poate fi mai persistentã. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 si 19 grade, iar cele minime intre -2 si 8 grade, mai scãzute spre -8 grade in depresiunile intramontane, dar si usor mai ridicate panã in jurul a 10 grade pe litoral. Presiunea atmosferica nu va fluctua in mod notabil, fiind de regim antic ...