Avertisment de ultima ora de la meteorologi: Un cod galben si unul portocaliu au intrat in vigoare. Ce zone sunt afectate

Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzaru, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu. Avertizarea meteorologica vizand zonele de munte din cele patru judete a intrat in vigoare d ela ora 11:00. "In zona montana inalta, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80...90 km/h, spulberand si viscolind zapada, reducand vizibilitatea sub 50 m", anunta ANM, precizand ca fenomenele vor fi asociate cu ninsoare. Un cod portocaliu vizand zona de munte a judetului Caras Severin a fost instituit in intervalul orar 11:00 - ...