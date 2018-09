Avertisment de ultima ora pentru toti romanii! Ce se intampla daca mergeti cu avionul

Ryanair google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie potrivit carora in Germania, Olanda, Belgia si Portugalia are loc, vineri, o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. In urma grevei va fi afectat programul de zbor al curselor acestei companii, conform news.ro. MAE informeaza cetatenii romani ca vineri va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. Din cauza actiunii de protest vor fi afectate zborurile din Germania, Olanda, Belgia si Portugalia. In plus, in Belgia este programata si o greva a sindicatelor functionarilor. Manifestarea va avea loc la Bruxelles si este posibil sa apara perturbari ale circulatiei rutiere si ale retelei de tra ...