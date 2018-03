Avertisment din partea ANM! Temperaturile vor cobori cu 15 grade in mai putin de 24 de ore

Avertisment ANM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa inundatii, din tabloul aceste primaveri ciudate nu lipsesc frigul si ninsorile. La sfarsitul saptamanii, temperaturile vor cobori cu 15 grade in mai putin de 24 de ore, din cauza unui front atmosferic pornit din zona scandinava. Aceasta schimbare brusca ii poate afecta pe cei care au reumatism, probleme cardiace sau pulmonare. Saptamana a inceput cu ploi, dar in urmatoarele zile temperaturile vor depasi 18 grade. Insa nu ne vom bucura multa vreme de caldura. Un camp de presiune atmosferica ridicata, format in peninsula Scandinava, va cobori peste continent si va ajunge si Romania, unde va intalni aerul cald mediteranean. Iar consecintele se vor simti imediat: daca sambata vor fi aproape 2 ...