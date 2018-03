AVERTISMENT din Rusia: Umbrela anti-racheta are gauri in ea!

Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters. „Se dovedeste ca umbrela anti-racheta are gauri in ea”, a sustinut Shoigu. Mai mult, ministrul a ținut să precizeze […]