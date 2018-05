Avertisment fara precedent pentru Europa! Ce se intampla cu ISIS

ISIS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul general al MI5, serviciul britanic de contrainformatii si securitate interna, avertizeaza ca gruparea radicala Statul Islamic aspira in continuare sa comita atacuri "devastatoare si mai complexe" in Europa, dupa ce a pierdut teren in Orientul Mijlociu, transmit BBC, Reuters si PA, potrivit Agerpres. Andrew Parker condamna totodata Rusia in legatura cu cazul Skripal, conform textului publicat in avans al unui discurs pe care il va sustine la Berlin la o reuniune a responsabililor europeni din domeniul securitatii, primul discurs din afara tarii al unui director in functie al MI5. Potrivit documentului, Kremlinul a "incalcat flagrant normele internationale" prin otravirea, in martie ...