Avertisment pentru conducatorii auto! Ninsori abundente in jumatatea de sud a Moldovei, Cod portocaliu in sudul tarii

Incepand din noaptea de 22/23 martie 2018, ninsorile au revenit in jumatatea de sud a Moldovei, confirmand astfel previziunile meteorologice si instituirea Codului galben de precipitatii abundente. In aceste conditii, echipele DRDP Iasi au actionat la inceput cu 31 de autoutilaje si au raspandit 24 tone de material antiderapant, in special in judetele Vrancea si Galati. La acest moment, la nivel regional se actioneaza cu 91de autoutilaje, in conditiile in care aria ninsorilor se extinde in toata Moldova. Circulatia in judetele mentionate se desfasoara in conditii de iarna, fara evenimente deosebite cauzate de starea drumurilor sau a vremii. Carosabilul se prezinta cu portiuni ...