Avertisment pentru toate mamele din Romania! Incercati sa evitati hranirea bebelusilor cu lapte praf!

Alaptare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laptele matern are multe imunoglobuline, iar bebelusii alaptati au risc scazut de expunere la alergii, spun specialistii, precizand ca laptele praf nu se afla printre primele optiuni de alimentare a sugarilor. De asemenea, este un mit ideea ca unele produse n-ar trebui consumate in timpul alaptarii. „Laptele matern contine foarte multe imunoglobuline, este ca un vaccin pe care il administram bebelusului inca din primele zile. Bebelusii alaptati au risc scazut de alergii, astm, bronsita.(...) In timpul alaptarii, bebelusul isi dezvolta muschii fetei. Bebelusul alaptat este mai inteligent, pentru ca in timpul procesului mama vorbeste cu el. Copilul alaptat este mult mai echilibrat emotional. (...) Alapta ...