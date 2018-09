Avertismentul Kremlinului, dupa asasinarea liderul republicii separatiste Donetk

CEx al PSD a respins cererea Gabrielei Firea pentru demiterea ministrului de interne Carmen Dan Propunerea primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut, sâmbătă, demisia ministrului de interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic, a fost supusă la vot în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD şi a fost respinsă, informează news.ro. Potrivit unor surse din partid, ...

Tensiuni dupa CExN PSD. Andronescu: Trebuie sa dezbatem fara patima, cu rabdare si cu intelepciune Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spune că PSD trebuie să îşi schimbe atitudinea faţă de românii din diaspora, care au ...

Profeția Babei Vanga pentru 2018. Ce se intampla in anul centenarului Romaniei! Baba Vanga este considerată cea mai importantă clarvăzătoare a Europei de Est. Ea a prezis evenimentul nefericit de la 11 septembrie 2001 și că cel de-al 44-lea președinte american va fi de culoare (respectiv Barack Obama). De asemenea, ea a mai prevestit apariția Statului Islamic, dar și faptul că încălzirea globală va deveni un fenomen

Robert Negoița, declarații dupa CEXN: Fara corectitudine si cinste unii cu altii si in afara nu o sa ajungem nicaieri Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, care a participat, sâmbătă, la Comitetul Executiv Naţional (CExN) de ...

Imaginile cu Oana Roman la Cerbul de Aur 2018 au fost facute publice! Cum a fost surprinsa vedeta Oana Roman a ajuns cu greu la Brașov, acolo unde sunt susținute spectacolele cu ocazia desfășurării Festivalului Cerbul de Aur 2018. Prezentă în fiecare an la eveniment, de această dată, vedeta noastră nu se gândea că o să fie prezentă, însă a reușit să ajungă în Piața Sfatului. Nu numai că a fost prezentă, dar

Cod galben de furtuni in Romania. Care vor fi zonele afectate Toamna vine cu vești mai puțin bune pentru români. Asta din cauza faptului că nu vom scăpa de ploile și furtunile violente. A fost instalat cod galben în județul Cluj. Vor fi ploi cu caracter de aversă, ce urmează să depășească 25 l/mp. În plus, se vor produce descărcări electrice, intensificări ale vântului. În unele

Anuntul despre candidatul unic PSD-ALDE la prezidentiale, primit de liderii PSD. Ce spune colegul de la Bucuresti al Gabrielei Firea Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă a declarat, sâmbătă, că în şedinţa CExN nu s-a luat o decizie în privinţa candidaturii unice, PSD şi ALDE, la alegerile prezidenţiale, el precizând că le-a cerut colegilor săi ”corectitudine şi cinste”.

Candidat unic al Coalitiei PSD-ALDE la prezidentiale. Vicepresedinte PSD: 'Nu s-a stabilit nimic' Vicepreședintele PSD Robert Negoiță a declarat, sâmbătă, că în ședința CExN nu s-a luat o decizie în privința candidaturii unice, PSD și ALDE, la alegerile prezidențiale, el precizând că le-a cerut colegilor săi ”corectitudine și cinste”.”Nu am stabilit nimic”, a declarat pentru MEDIAFAX vicepreședi ...

Competitia nationala a pompierilor militari, la final. Pe ce loc s-au calificat pompierii ISU Constanta (galerie foto) Competiția națională a pompierilor militari a luat sfârșit. După trei zile de foc, în care pregătirea și fairplay-ul i-au însoțit permanent, salvatorii și-au desemnat câștigătorii concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Lotul reprezentativ al po ...