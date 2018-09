Avertismentul lansat de medici. Nu mai mancati aceste tipuri de peste. Contin mercur si plumb.

peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atentie la ce cumparati! O analiza arata ca s-a gasit mercur si plumb, in pestii din magazine. Specialistii din sanatate au luat in vizor doua tipuri: somonul si pangasiusul, respectiv cel mai scump si cel mai ieftin peste. Desi face parte din categoria de lux a alimentelor, somonul de la noi de pe piata este, in general, cel de cultura care este hranit artificial, spun nutritionistii. “In general, ceea ce avem noi pe piata este peste de cultura. Somonul de cultura este hranit artificial, de asta este si mai gras. Beneficiul de Omega 3 obtinut din somon isi pierde practic din valoare”, sustine nutritionistul Lygia Alexandrescu. Pretul mare nu ne garanteaza si faptul ca pestele este mai sanatos. Dim ...