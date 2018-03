Avertismentul medicilor: Acest aliment iti distruge tiroida. Trebuie sa renunti de urgenta la el

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca bei lapte de soia, atunci trebuie sa stii ca acesta, desi aduce beneficii, este si o bautura care are efecte nedorite asupra organismului. Afla despre ce este vorba. Potrivit studiilor, laptele de soia poate cauza mai multe probleme. Conform unui studiu realizat de Consumers Attitudes, aproximativ 33 % dintre americani consuma alimente care au la baza soia, sau bauturi facute din soia. Acestia consuma astfel de alimente cel putin o data pe luna. In boabele de soia exista mai multe toxine naturale, care se numesc si "antinutrienti”. Daca o femeie bea in fiecare zi doua pahare de lapte de soia, atunci menstruatia i se va modifica. Cei care consuma ...