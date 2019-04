Avertismentul medicilor: Nu mancati carne de miel daca suferiti de aceasta boala!

Carne de miel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De Paste, aproape ca nu exista masa fara bucate din miel. Chiar daca este bogata in fier si proteine usor digerabile, carnea de miel nu este recomandata tuturor, in meniu. Vezi mai jos ce beneficii iti aduce carnea de miel, dar si cand nu ar trebui consumata. Carnea de miel contine fier Carnea de miel, datorita continutului de fier, previne anemia si este binevenita pentru persoanele fara probleme medicale cardiace si digestive. In plus, persoanele care isi doresc sa isi creasca masa musculara sau sa se refaca dupa interventii chirurgicale pot avea in meniu carnea de miel, mai ales pentru ca aceasta ajuta substantial la refacerea tesuturilor. Pe langa fier si proteine usor digerabile, carnea de miel c ...