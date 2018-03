Avertismentul meteorologilor: De la 20 de grade, la temperaturi cu minus si NINSORI! Prognoza meteo pentru weekend

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

Se preconizeaza o racire care incepe duminica si care continua si la inceputul saptamanii viitoare. Intr-adevar, inclusiv sambata vor fi temperaturi foarte ridicate. Martie este o luna capricioasa, mai sunt intervale calde, reci. Vor fi si precipitatii sub forma de ninsoare, dar nu mai devreme de duminica, unele care pot fi si in cursul zilei. Pana sambata nu vor fi probleme, iar in partea de sud a tarii, ca si vineri, vor fi valori in jur de 18 grade Celsius si in Capitala maxima de sambata va fi de 18-19 grade. In tara vor fi inspre 19 in mai multe zone din sud, chiar 20 de grade in sudul Dobrogei", a declarat meteorologul de serviciu ANM, citat de Mediafax.

Intre 18 si 20 martie vremea se va raci, insa ulterior valorile termice vor creste usor de la o zi la alta, astfel incat, la sfarsitul celei de a doua saptamani, se va atinge o medie regionala de 13 grade. Temperaturile minime se vor situa intre 3 si 7 grade, in medie, in prima saptamana, cu cele mai scazute valori pe 15 martie, iar in intervalul 18 – 20 martie vor deveni usor negative, pentru ca apoi sa creasca din nou, spre 3 grade pe 24, 25 martie, potrivit ANM.

In Crisana, regimul termic va marca o scadere, iar pe parcursul ultimelor zile ale intervalului de prognoza, temperaturile se vor situa usor sub normele perioadei, atingand pe 25 martie o medie regionala de 12 grade la valorile maxime si de 2 grade la cele minime.

In Transilvania, la inceputul saptamanii, se va resimti o racire a vremii, iar minimele nocturne vor deveni negative, insa apoi regimul termic va marca o crestere treptata, spre aproximativ 10 grade ziua si 0 grade noaptea, pe data de 25 martie.

In Maramures, intre 18 si 20 martie vremea va deveni rece pentru aceasta perioada a anului. Dupa aceasta data si pana pe 25 martie, temperatura aerului va fi in crestere de la o zi la alta, dar se va mentine usor sub valorile climatologic normale, astfel incat, pe 25 martie, maximele diurne vor fi de aproximativ 10 grade, iar minimele nocturne vor atinge 1-2 grade, in medie.

In Moldova, prognoza ANM indica o racire incepand cu data de 17 martie, care va continua pana pe data de 19 martie, cand temperaturile nocturne vor fi negative. Ulterior, tendinta vremii va fi una de incalzire treptata, astfel incat la sfarsitul intervalului de prognoza se va inregistra o medie a temperaturilor maxime comparabila cu cea de la debutul intervalului, in timp ce valorile minime vor fi mai scazute decat cele initiale.

In Dobrogea, pe 18 martie vremea se va raci, iar temperatura aerului va scadea sub valorile normale climatologic pentru aceasta perioada. O noua tendinta de incalzire treptata se va resimti dupa data de 21-22 martie, astfel incat, la finalul celei de a doua saptamani a intervalului de prognoza, se vor inregistra temperaturi comparabile cu cele de la debutul acestuia.

In Muntenia, intre 18 si 21 martie, vremea se va raci, iar temperatura aerului va cobori sub valorile normale climatologic pentru aceasta perioada a anului, insa incepand cu 22 martie va debuta un nou proces de incalzire, ce va determina, la finalul perioadei de prognoza (25 martie), valori termice de 14 grade ziua si 2-3 grade noaptea, in medie.

In Oltenia, intre 18 si 20 martie vremea va deveni mai rece decat in mod normal in aceasta perioada, insa intre 21 si 25 martie temperatura aerului va creste usor de la o zi la alta, urmand a se inregistra, la finalul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, valori medii diurne de 13...14 grade si nocturne de aproximativ 2 grade.

Conform ANM, la munte vremea se va raci usor, iar pe 15 martie se vor inregistra medii termice de 2-3 grade ziua si -4 grade noaptea. In urmatoarele doua zile temperaturile vor creste putin, insa o noua scadere a regimului termic va avea loc in intervalul 18 – 22 martie, cand vremea va deveni rece pentru aceasta perioada a anului. Ulterior, temperaturile vor creste din nou.

