Avertizare ANM: temperaturile scad cu pana la zece grade in urmatoarele zile

Vremea se raceste accentuat in urmatoarele zile, temperaturile urmand sa scada cu pana la 10 grade, potrivit unei informari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) duminica. Astfel, in intervalul 23 septembrie, ora 23.00 - 26 septembrie, ora 08.00, vor fi perioade de timp in care vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a tarii, cu rafale in general de 50 - 60 km/h si temporar va ploua la inceput in vest, in centru si in nord, apoi local si in celelalte regiuni. Vezi si: Echinoctiu de toamna! Schimbare radicala a vremii! Cand se trece la ora de iarna In zona montana, la altitudini de peste 1800 m, trecator vor fi precipitatii mixte. Racirea vremii va continua in jumatatea de nord ...