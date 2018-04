Avicii, bagat in mormant de manageri: "Le-am spus ca o sa mor. Toata lumea vedea cum ma chinui"

avicii

Un documentar lansat in 2016, care a surprins lupta cunoscutului DJ Avicii cu stresul, anxietatea si boala, dezvaluie si faptul ca artistul si-a avertizat managerii in repetate randuri „ca va muri de epuizare“ daca il mai preseaza sa plece in turnee.

In urma numeroaselor „avertismente“, regretatul artist suedez a marturisit ca a fost presat sa accepte mai multe concerte, cand si-a anuntat decizia de a renunta la show-urile live, in 2016, din cauza luptei cu anxietatea si abuzul de alcool care i-au deteriorat iremediabil starea de sanatate, scrie Mirror.



„Le-am spus acest lucru: „Nu voi fi in stare sa mai performez»“, marturisea Avicii.



Dupa cele 813 concerte in opt ani, starul epuizat le-a repetat insistent managerilor sai: „Le-am spus ca o sa mor. Le-am repetat de foarte multe ori. Asa ca nu vreau sa-mi mai spuneti ca trebuie sa mai tin inca un concert“, declara DJ-ul in documentarul lansat in 2016.

Documentarul a fost regizat de Levan Tsikurishvili in perioada 2012 – 2016 si a surprins lupta muzicianului cu stresul, anxietatea si boala si a dezvaluit, totodata, decizia DJ-ului suedez de a se retrage din industrie, decizie care nu a fost deloc bine primita, dupa cum el insusi marturisea.



„Cand am decis sa pun stop, ma asteptam la cu totul alte reactii. Ma asteptam la sustinere, mai ales stiind prin ceea ce am trecut. Am fost foarte deschis cu oricine am lucrat si cu oricine m-a cunoscut. Toata lumea stie ca sufar de anxietate si ca am incercat. Nu ma asteptam ca lumea sa ma preseze atat de tare sa continui. Toata lumea vedea cum ma chinui“, declara artistul, care a subliniat faptul ca nu se simtea deloc confortabil in lumina reflectoarelor, din cauza starilor puternice de anxietate.



Astfel, potrivit Mirror, aceasta este si cauza pentru care starul suedez a inceput sa abuzeze de alcool: „Da, am inceput sa beau excesiv si sa petrec foarte mult. Apoi, am avut o criza de pancreas, ceea ce se intampla foarte rar. Asta m-a fortat sa renunt la alcool“.

Cu doi ani in urma, prietenul lui Avicii, DJ Laidback Luke, pe numele sau real Lucas Cornelis van Scheppingen, declara ca bautura si stresul faimei il vor costa chiar viata pe starul suedez.

„Primii cativa ani de turnee epuizante pot avea un impact major asupra vietii, sanatatii unei persoane“, declara Luke pentru revista Billboard, sustinand ca Avicii „parea epuizat" in august 2015.



„Mi-a aruncat un zambet foarte sincer cand m-a vazut, dar parea atat de obosit. Curand dupa aceea, s-a urcat pe scena, bucurandu-i pe oameni cu muzica lui, iar atunci mi-am dat seama ca acest copil minunat si talentat s-ar putea sa cedeze la un moment dat“, a declarat DJ Luke.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.