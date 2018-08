Avioanele Wizz Air nu decoleaza. Intarzieri mari pe Otopeni.

Dan Tudorache, primarul social-democrat al sectorului 1, se plange ca ministerele Educatiei si Culturii ii pun piedici in demersurile pentru modernizarea bazelor sportive.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale.

Joi (2 august) începe Untold 2018! Cei care merg la acest festival trebuie să știe regulile. Evenimentul de la Cluj-Napoca va fi unul de amploare, iar autorităţile s-au pregătit să asigure ordinea şi siguranţă, ca să nu ivească niciun fel de probleme. Regul Untold 2018. Peste 1.800 de jandarmi, polițiști, pompieri și medici vor fi în […]