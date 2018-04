Avion intors la Cluj dupa 40 de minute din cauza unei presupuse defectiuni la un motor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj-Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic. Unul dintre pasageri a declarat pentru Profit.ro ca a vazut scantei iesind din motorul din partea stanga si, dupa cateva zeci de minute de zbor, aeronava a revenit la sol pe aeroportul Avram Iancu. "Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul stang, iar avionul a inceput sa trepideze foarte tare. Probabil ca a intrat o pasare in ...