Avion militar prabusit in Marea Britanie. La bordul avionului se aflau doua persoane

Un avion militar pentru acrobatii aeriene s-a prabusit marti in apropierea unei baze militare din Marea Britanie, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Un avion de tip Hawk al echipei acrobatice militare "Sagetile Rosii" ("Red Arrows") s-a prabusit in apropierea Bazei aeriene Valley, in Tara Galilor. Vezi si: Avion PRABUSIT in Insulele Filipine. Toti pasagerii aflati la bord au MURIT La bordul avionului se aflau doua persoane. In momentul de fata, nu exista informatii despre starea acestora. Ministerul britanic al Apararii a confirmat producerea incidentului aerian, anuntand demararea unei investigatii. Sursa: mediafax.ro