Avion PRABUSIT in Insulele Filipine. Toti pasagerii aflati la bord au MURIT

Cel putin zece persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei. Un bilant anterior anunta cel putin sapte morti Avionul, de tip Piper PA-23, o aeronava de mici dimesniuni cu doua motoare, tocmai decolase din orasul Plaridel. In urma prabusirii au murit cinci persoane de la bordul avionului si alte cinci din casa - trei copii, mama si bunicul lor -, a precizat seful politiei locale, Julio Lizardo. Bilantul ar putea sa creasca, a apreciat el. "Continuam sa cautam in daramaturile casei pentru a gasi toti mortii", a declarat Lizardo pentru AFP. Cauzele a ...