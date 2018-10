Avion rusesc interceptat in apropierea spatiului aerian al Romaniei. Declaratiile ministrului Apararii

Avion rusesc interceptat spatiu aerian Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion rusesc a fost interceptat in apropierea spatiului aerian al Romaniei. Incident aerian in apropierea spatiului aerian al Romaniei. Un avion rusesc a fost interceptat in apropierea spatiului aerian romanesc. Mihai Fifor, ministrul Apararii, a declarat ca astfel de incidente nu sunt, din pacate, foarte rare. "Misiunea de politie aeriana de pe aeroportul Mihai Kogalniceanu a avut loc joi, dupa ora pranzului. Imediat ce aeronava ruseasca a fost detectata, doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au decolat intr-o misiune de politie aeriana. Ulterior s-au ridicat si doua aeronave ale partenerilor nostri canadieni. A fost o misiune in spatiul romanesc, in ...