Aviz favorabil pentru cladirea Aviatiei Utilitare. Acolo va fi construit un hangar pentru aeronave civile

Comisia pentru urmarirea stabilitati versantilor alunecatori din cadrul Primariei Municipiului Iasi a emis avizul favorabil pentru expertiza tehnica si documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru cladirea Aviatiei Utilitare, cu destinatia cladire de birouri si terminal cargo. Certificatul de urbanism pentru acelasi proiect a fost emis in data de 26 martie. Solicitarile au fost depuse de Regia Autonoma Aeroportul Iasi si vizeaza o investitie planificata, de peste 6 milioane de euro, a Aerostar Bacau in zona aerogarii iesene. Citeste si: Masura radicala la Aeroportul Iasi. Aceasta decizie poate schimba totul in jurul aerogarii Intentia Aerostar este sa construiasca o unitate de mentenanta (hangar) pentr ...