Aviz iubitorilor de cafea! De ce este bine sa adaugi NUCSOARA in cafea

In Orient, nucsoara se adauga in cafea si ceai iar grecii o combina cu scortisoara, iar efectul este savuros. Italienii o adauga in si sucul de rosii, care pune in evidenta latura picanta a condimentului.



Beneficiile pentru sanatate ale nucsoarei



Cu toate ca ar fi suficient gustul fin si mirosul delicat, nucsoara este mai mult decat un condiment oriental.



Nucsoara are proprietatea de a creste temperatura corpului, astfel ca este ideala in starile gripale, este un eficient stimulent nervos si are efecte analgezice.



Stimuleaza digestia, iar in doze mai mari este un calmant general. Este un remediu pretios in bolile reumatismale, avand efect antiinflamator si pentru afectiunile pulmonare. Regleaza tranzitul intestinat si combate mirosul neplacut al gurii. Nu in ultimul rand, nucsoara imbunatateste starea de spirit, reduce stresul si creste dorinta sexuala.



Nucsoara se combina excelent cu scortisoara, dar si cu cimbrul. Aroma delicata este insotita de un gust usor picant, ceea ce face din nucsoara un condiment rafinat, care se preteaza foarte bine si in preparate sarate si in cele dulci.



In gastronomie nucsoarea este foarte des utilizata in Asia, dar a cucerit si bucataria europeana, intrand prin Portugalia, la mijlocul secolului al XV-lea. In secolul al XVII nucsoara a fost una din cauzele pentru care olandezii au declarat razboi britanicilor, in ceea ce a ramas in istorie ca “razboiul condimentelor”. Azi Indonezia, Sri Lanka si India produc impreuna mai mult de 12.000 de tone de nucsoara, in fiecare an. Suficient cat sa ajunga pentru toata lumea.



Nucsoara este cea mai buna alegere pentru preparatele dulci cu branza moale, combinata cu vanilia. Este potrivita pentru a condimenta si aroma bauturi, vinul fiert si alcoolul rafinat si chiar unele sortimente de whiskey.



Din fericire pentru cei care nu obisnuiesc sa bea cafea, nucsoara se potriveste de minunte cu toate legumele toamnei. Printre legumele care se potrivesc cel mai bine cu nucsoara se numara broccoli si conopida gatita la aburi, cartofii copti. Nucsoara da rafinament oualelor si innobileaza pastele. Italienii folosesc nucsoara pentru a condimenta carnea de pui si pestele.

