Avocat Alice Draghici: Mașina folosita de Kovesi, achiziționata din fondurile DIPI

Avocatul Alice Drăghici – unul dintre apărătorii din dosarul “DIPI” – a făcut, luni seara, în emisiunea “Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, că mașina de serviciu folosită de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost achiziționată din fondurile Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI) al Ministerului Afacerilor Interne. Alice Drăghici a The post Avocat Alice Drăghici: Mașina folosită de Kovesi, achiziționată din fondurile DIPI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.