Avocat: „Elena Udrea nu va fi adusa niciodata in Romania”

Autoritatile romane nu mai au nicio sansa sa o aduca pe Elena Udrea, dupa ce aceasta a nascut, sustine avocatul acesteia. Elena Udrea a nascut recent o fetita in Costa Rica, tara cu care Romania nu are acord de extradare. Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz […] Articolul Avocat: „Elena Udrea nu va fi adusă niciodată în România” apare prima dată în AM Press.