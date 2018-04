Avocat, retinut de procurorii DNA pentru infractiuni de trafic de influenta (document)

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 14 aprilie 2018, a inculpatului HOROBEȚ NECULAI, avocat în cadrul Baroului Vaslui, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, ambele în formă continuată, potrivit unui comunicat emis de DNA.De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 14 aprilie 2018, față de inculpatul BÎCU FLORIN-IOAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: trafic de influență în formă continuată, complicitate la trafic de influență în formă continuată.În ordonanţele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:În perioada septembrie – octombrie 2017, inculpatul Horobeț Neculai în calitate de avocat în cadrul Baroului Vaslui, a pretins și primit de la o persoană (martor în cauză), direct sau prin intermediul celuilalt inculpat, în mai multe tranșe, suma totală de 1.500 euro, pentru a-și trafica influența pe care a pretins că o are asupra polițiștilor din cadrul I.P.J. Vaslui – Serviciul Rutier. Concret, inculpatul a promis persoanei respective, care era cercetată cu privire la săvârșirea unor infracțiuni la regimul circulației rutiere, că-i va determina pe polițiști să-i restituie permisul de conducere.Într-un context asemănător, în perioada decembrie 2017 - aprilie 2018, cei doi inculpați au pretins de la o altă persoană (martor în cauză) suma totală de 2.400 euro și au primit, în mai multe tranșe, suma totală de 1.900 euro și 400 lei, pentru a determina pe lucrătorii din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui să elibereze pe numele acesteia din urmă un permis de conducere, fără susținerea examenului auto.Inculpaților Horobeț Neculai și Bîcu Florin-Ioan li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.La data de 14 aprilie 2018, inculpatul Horobeț Neculai a fost prezentat judecătorilor din cadrul Curții de Apel Iași care au emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile."Amintim că, anterior, inculpatul Horobeț Neculai a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare (comunicat nr. 1216/VIII/3 din 19 decembrie 2017)", precizează procurorii DNA.