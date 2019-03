Avocata Ingrid Mocanu afirma ca a fost agresata la ICCJ, de fata cu jandarmii: 'Am sunat si la 112, tot fara rezultat'

Avocata Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiţiei, afirmă că a fost agresată verbal de protestatarii #rezist de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Totul s-a întâmplat de faţă cu jandarmii, care nu au intervenit, scrie Mocanu pe Facebook.

"Ies azi de la Inalta Curte, unde am avut un termen intr-un dosar. Afara, in asteptarea lui Dragnea, vreo 4-5 hastagieni urlatori: Sandy batausul de batrani, cred ca si Ceausescu si o pensionara mai in varsta. La fix doi metri de jandarmii care, chipurile, "pazeau", pe banii nostri, instanta suprema.

Cand ies incep sa urle, la fel cum au facut si la Sectie, si sa ma faca in toate felurile.

Fara a avea pretentii de la ei, ma indrept spre jandarmii aflati la fix 2 metri si le spun ca nu au de ce sa stea acolo si sa ii sanctioneze pentru atitudinea la adresa mea. Evident, nici gand... Banul sa curga.

Deodata, unul din protestari (cred ca Sandy) imi zice: tu ai facut-o vaca pe doamna... acea batrana... Si toti intr-un glas: da, da, asa este. Evident, jandarmul vazuse clar ca nu era asa, dar statea impasibil.

Acum inteleg de ce le plac kovesi, onea si portocala: minciuna e a doua lor natura... Si obraznicia si tupeul a treia.

Doamna Carmen Dan, am inteles ca va iubiti cu oamenii lui Ciolos de la DIPI, dar acum si cu aia din jandarmerie?

PS - am sunat si la 112, tot fara rezultat", relatează avocata pe pagina personală de Facebook.

