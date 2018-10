Avocata Laura Vicol a fost achitata definitiv

Laura Vicol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Vicol a fost achitata definitiv. Aflata la emisiunea lui Victor Ciutacu, Laura Vicol a aflat in direct ca a fost achitata definitiv in dosarul de coruptie in care a fost arestata. Aceasta nu si-a putut ascunde lacrimile. „Ma abtin sa nu plang! Acum am aflat, in secunda asta. E coplesitor!”, a declarat Laura Vicol care a spus ca in acesti trei ani a trait un cosmar iar bunica ei a decedat fiind afectata de problemele prin care ea a trecut. Vezi si: Cunoscut avocat, mesaj important pentru Tudorel Toader. Ce candidat sustine pentru sefia DNA Intrebata ce va face in continuare, Laura Vicol a declarat: „In primul rand ma voi indrepta impotriva Baroului Bucuresti care mi-a tr ...