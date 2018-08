Avocata lui Dragnea dezvaluie miza in cazul procurorilor delegati: magistratii din dosarele Belina si Tel Drum si revizuirea unor sentinte

Avocata Maria Vasii a explicat intr-o interventie telefonica ca a cerut la DNA, inainte ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ridice problema procurorulor delegati la DNA, modul in care au fost numiti in functie mai multi procurori, printre care Alexandra Lancranjan, care face ancheta in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea, Mihaela Beldie, care a facut rechizitoriul in cazul Belina - Sevil Shhaideh si Jean Uncheselu - care ocupa o functie de conducere in cadrul DNA.