Avocatii clujeni isi aleg astazi organele de conducere. VIDEO exclusiv cu discursurile candidatilor la functia de Decan. GALERIE FOTO-VIDEO

Alegeri Baroul Cluj 2018 8

Avocatii clujeni si-au votat astazi, 25 martie, reprezentantii in organele de conducere, Consiliul Baroului si functia de Decan, pentru urmatorii patru ani.

Organizata la Grand Hotel Italia, Adunarea Generala a Avocatilor din Cluj a adunat aproximativ 700 de avocati inscrisi in Baroul Cluj, care au venit pentru a-si exprima optiunile cu privire la cei care vor conduce profesia in urmatorul mandat.

Pentru pozitia de Decan, candidatii inscrisi au fost Calin Budisan, Flavia Maier si decanul in functie, Mircea Pop. Fiecare dintre acestia au avut la dispozitie cateva minute pentru a-si prezenta programul in cazul in care vor fi alesi. Printre problemele atinse de catre candidati se numara relatia cu cealalta institutie privata dar de interes public, si anume presa, relatiile dintre avocati si magistrati sau raporturile dintre avocatii din Cluj cu cei din Bucuresti, mai precis cu conducerea UNBR.

La Consiliul Baroului, avocatii au avut de ales dintre 19 candidati care s-au intrecut pe cele 14 locuri disponibile. De precizat este faptul ca functia de prodecan al Baroului nu este supusa votului, ea fiind atribuita de catre Consiliul baroului legal intrunit.

De mentionat este si faptul ca doi dintre candidatii la functia de decan au acuzat presiuni din partea presei inaintea alegerilor, existand, de asemenea, si candidati la functia de consilier care au propus intreruperea legaturilor cu presa locala pe viitor.

Cotidianul Buna Ziua Cluj va prezinta, in exclusivitate, discursurile celor trei candidati inaintea votului.

Pe masura ce vom afla detalii despre rezultatul alegerilor, vom actualiza acest material.



Calin Budisan

Flavia Maier

<strong>Mircea Pop</strong></p> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZAPpFtLOVGQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

Mircea Pop

