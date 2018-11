Avocatul care a ucis un om nevinovat in Nicolina a iesit din puscarie si a transmis un mesaj sfasietor: "Am avut nopti intregi nedormite si mi-am imaginat prin ce trece familia" FOTO, VIDEO

Iulian Gafon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Avocatul iesean Iulian Gafon a iesit ieri dupa-amiaza din spatele gratiilor si a acceptat sa vorbeasca in public despre accidentul pe care l-a provocat in urma cu doi ani • Este un gest destul de surprinzator si curajos, care poate sa mai repare din imaginea extrem de negativa pe care si-a construit-o la scurt timp dupa comiterea acelui accident ingrozitor • A condus beat, fara permis, a provocat un accident si a fugit de la fata locului, crezand ca va scapa de toate, dar nu a fost asa • Povestea lui dramatica a fost spusa prin cuvinte mari, dar dure, chiar de el • Evenimentul a fost organizat la initiativa unui ONG din Iasi • Este una dintre cele mai originale si inedite c ...