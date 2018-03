Avocatul Daniel Ionascu, implicat intr-un grav accident de circulatie. Medicii actioneaza de urgenta pentru a-i salva viata

Daniel Ionascu

Daniel Ionascu a suferit un accident grav de masina in urma cu putin timp. Avocatul a fost transportat de urgenta la spital si este operat de urgenta in aceste momente.

Daniel Ionascu a fost dus de urgenta la Spitalul Floreasca din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident grav de circulatie. Daniel Ionascu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar si o ruptura de antebrat.

Daniel Ionascu este un celebru avocat care este cunoscut pentru aparitiile frecvente in cadrul unor emisiuni tv. Daniel Ionascu a fost avocatul lui Cristian Pomohaci si a dezvbatut si subiectul divortului dintre Maria Constntin si Marcel Toader. Daniel Ionascu este absolvent de Drept si Teologie. Daniel Ionascu a fost mana dreapta a regretatei avocate Paula Iacob, l-a reprezentat si pe Gigi Becali si a sustinut un doctorat in teologie cu IPS Laurentiu.

Drama prin care a trecut avocatul lui Cristian Pomohaci. Daniel Ionascu a povestit cu lacrimi in ochi “Mi-a spus ca…”

Avocatul Daniel Ionascu, omul care apare de ani buni la tv, in special pentru a lua partea oamenilor nevoiasi, este in ultima perioada in centrul atentiei, pentru ca el este cel care il apara pe Cristian Pomohaci.

Avocatul, care a fost discipolul regretatei Paula Iacob, este si teolog, acesta probabil fiind si motivul pentru care l-a ales Pomohaci ca sa il reprezinte in fata justitiei, dar si a presei.

Daniel Ionascu are o poveste de viata impresionanta. Avocatul nu este casatorit si nici nu are copii, asa ca este extrem de apropiat de mama sa, lucru pe care din cand in cand il marturiseste si in diverse emisiuni unde este invitat. Putini sunt cei care stiu insa ca, Daniel Ionascu a trait o drama in urma cu 10 ani. Mama sa a avut cancer mamar, insa prin rugaciuni si tratamente, femeia a reusit sa se vindece.

