Avocatul Elenei Udrea a facut primele declaratii, dupa ce ea a pierdut unul dintre gemeni! Ce se intampla cu fosta blonda de la Cotroceni in aceste momente

Elena Udrea trece prin momente cumplite, dupa ce a pierdut unul dintre gemeni. Fosta blonda de la Cotroceni nu se poate opri din plans de cand a aflat vestea teribila data de medici.

Se pare ca doctorul care îi monitorizează sarcina i-a recomandat repaus total, deoarece nici al doilea fat nu este in siguranta.

Avocatul Elenei Udrea a făcut primele declaraţii despre sarcina acesteia la TV.

„Au existat două acte medicale pe care le-am prezentat astăzi instanţei de judecată: primul din 22 februarie care atestă existenţa a doi copii, deci o sarcină cu gemeni, al doilea document este cu două zile mai târziu, din 24 februarie când s-a întâmplat evenimentul neplăcut. Undeva la ora două noaptea doamna Elena Udrea a fost dusă de urgenţă la spital cu o serie de probleme pe care medicii le-au constatat şi sigur au certificat prin acest înscris acest eveniment. E foarte important de precizat: medicul care a emis aceste acte medicale face parte din colegiul medicilor de acolo. Doamna Udrea este în Costa Rica. Vreau să vă spun că din 24 februarie de la momentul acestui nefericit eveniment şi până în prezent domnia sa este monitorizată din două în două zile la acel spital în Costa Rica pe deoparte, pe de altă parte ultimul document pe care l-am prezentat astăzi instanţei de judecată este din 13 martie, el indică în mod imperativ repaus total al doamnei Udrea, urmare a acestui eveniment, dar şi a riscului pe mai departe ţinând de sarcina domniei sale, deci de copilul care este acum. Riscul există ( n.r. de a pierde celălat copil). Iată de ce decizia medicilor a fost imperativă. Nu a fost o recomandare. A fost imperativ să rămână într-un repaus total. Nu a fost recomandare, ci a fost imperativ repausul total. O ştiţi pe Elena Udrea este un om puternic, însă sunt situaţii, sunt situaţii limită pe care cred că toată lumea le poate înţelege şi pe care nu cred că cineva le poate lua în glumă sau în derâdere, situaţii foarte greu de gestionat. Au fost momente foarte grele. Elena Udrea nu are voie să iasă din casă. Adică, sunt nişte reguli destul de stricte deşi, sigur, au existat o serie de imagini cu domnia sa. Domnia sa în acest moment este sub monitorizare 24 din 24 de către medici. Şi repet, odată la două zile există rapoarte medicale pe care şi noi avocaţii le primim. Spre exemplu, din 13 Martie până… următoarele 22 de zile se află sub un ciclu de monitorizare. Urmează să fie emis un nou act medical, urmeză să fie supusă unor alte examinări. Lucrurile sunt serioase. Pe 22 Februarie lucrurile erau foarte în regulă. Nimeni nu putea să se gândească la un asemenea lucru. Deci, există trei documente. Două documente, 22 şi 24. Pe 22 documentul este perfect în regulă. Există activitate sigur constatată de medici vis-a-vis de doi copii. Deci din perspectiva asta nu era nici un fel de problemă” a declarat Alexandru Chiciu, avocat Elena Udrea.

