Avocatul Elenei Udrea, dezvaluiri despre situatia dramatica a clientei sale: 'Exista risc de intrerupere de sarcina și pentru al doilea fat'

Elena Udrea trece prin momente grele, după ce a pierdut unul dintre copiii pe care îi purta în pântece. Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a adus informații despre starea de sănătate a fostului ministru, susţinând că există riscul pierderii şi a celuilalt făt din sarcina gemelară.

"Am vorbit cu doamna Udrea. Momentat se simte mai bine, dar are interdicție totală de a se mișca din pat. Nu are voie să facă mișcare, să se deplaseze pentru că există risc de întrerupere de sarcină și pentru al doilea făt. Pe o perioadă de 22 de zile i s-a recomandat repaus total. După cele 22 de zile va urma să efectueze un nou control. Eu nu sunt medic, nu știu cum poate evolua starea ei de sănptate. Știu doar că dorește să revină și să poată formuleze apărări în dosarul pe care îl are", a declarat Rădulescu, la Antena 3.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit ultimul termen din dosarul Gala Bute pe data de 13 aprilie. În acest dosar, Elena Udrea a fost condamnată, în prima instanţă, la şase ani de închisoare. Pe baza declaraţiilor avocatului Rădulescu, este puţin probabil ca Udrea să fie prezentă în ţară la ultimul termen. În prezent, aceasta este în Costa Rica.

Vezi şi: Ai aceste simptome? Ai putea suferi de deficit de vitamina B12 .