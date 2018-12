Avocatul Elenei Udrea face afirmatii socante: "Fiica ei este in pericol!"

Elena Udrea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea a fost ridicata de catre autoritatile din Costa Rica la numai doua saptamani dupa ce a devenit mama unei fetite pe care a numit-o Eva Maria. Penitenciarul la care a fost dusa Elena Udrea ii ofera posibilitatea acesteia ca sa petreaca in fiecare zi cateva ore cu fetita sa. Elena Udrea a refuzat insa, de fiecare data, ca fiica ei sa ii fie adusa, iar medicul care a fost citat in favoarea ei la tribunal a declarat ca Eva are sanse de 90% sa moara daca merge in vizita la mama ei. Ceea ce a spus el a fost repede demontat de magistrati. Asta a sutinut Chinchilla Corrales, angajat de Udrea. El a fost dus in fata instantei drept martor pentru a ajuta la punerea in libertate a ei, se arata in motiva ...