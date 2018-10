Avocatul Elenei Udrea rupe tacerea! Sansele ca sa fie extradate sunt zero! 

Elena Udrea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat ca Alina Bica si Elena Udrea nu pot fi extradate din Costa Rica, fiind protejate de legea de acolo. In ceea ce o priveste pe Udrea, ea are protectie din cauza copilului, in timp ce Alina Bica beneficiaza de faptul ca acuzatiile din Romania nu au corespondent in legislatia din Costa Rica. Breaking news! Elena Udrea si Alina Bica au fost bagate in inchisoare! Politistii le-au retinut in Costa Rica - VIDEO ”Elena Udrea se afla in custodia autoritatilor din Costa Rica. Acolo este noapte si probabil dimineata vor fi luate masurile. Este posibil sa se dea o masura preventiva, pe perioada cercetarii, dar sper sa fie doar o masura de urmarire. ...