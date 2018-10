Avocatul Elenei Udrea si-a schimbat parerea privind extradarea clientei sale: "Lucrurile se schimba"

Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, si-a schimbat punctul de vedere in privinta extradarii clientei sale dupa arestarea preventiva a acesteia. Daca pana acum Veronel Radulescu era sigur ca Elena Udrea nu poate fi extradata, decizia arestarii preventive l-a facut sa isi schimbe perceptia.

„Instanta s-a pronuntat pe arestarea preventiva pentru doua luni. Fata de informatiile pe care le detineam pana in seara asta, punctul meu de vedere era ca sansele de extradare sunt foarte reduse, dar am vazut ca lucrurile se schimba intr-un anume fel. Nu stiu de ce. Impedimentul cel mai important pentru extradare era copilul din punctul meu de vedere. Am auzit insa un punct de vedere de la Interpol conform caruia nu ar fi un impediment copilul la extradare si ca ar fi fost un impediment major daca tatal ar fi fost costarican.

Sunt insa si alte impedimente, printre ele as aminti o discutie care a mai fost facuta publica cu privire la statutul de refugiat acordat pentru un an. Probabil ca in perioada urmatoare autoritatile se vor pronunta si pe cererea de obtinere a statutului de refugiat permanent, aici poate interveni o necunoscuta.

Eu imi doresc ca Elena Udrea sa ajunga in tara si ea si-ar dori, dar mi-as dori ca toate aceste afaceri judiciare sa fie solutionate corect. Si ea si-ar dori sa isi creasca copilul in tara”, a declarat avocatul Veronel Radulescu la Digi 24.

Veronel Radulescu sustinea dupa ce Elena Udrea a nascut ca sansele ca fostul ministru sa fie extradata sunt din acel moment 0.

„Nu exista nicio sansa sa fie extradata, pentru ca fetita va primi cetatenie costaricana, iar statul Costa Rica protejeaza copiii si nu permite separarea fetitei de mama. Noi, avocatii, vom continua demersurile si speram sa obtinem o solutie de anulare a acestei decizii abuzive”, declara avocatul Elenei Udrea dupa ce fostul ministru al Turismului a nascut.

Nici retinerea in strada a Elenei Udrea nu l-a facut pe Veronel Radulescu sa isi schimbe opinia in privinta extradarii, insa iata ca arestarea preventiva l-a facut sa fie mai rezervat. "Probabil vor fi urmate procedurile prevazute de legea din Costa Rica, dar ele nu pot fi mult diferite de procedurile care au fost in Serbia in cazul Sebi Ghita", spunea Veronel Radulescu dupa retinerea Elenei Udrea.

