Avocatul Gheorghe Piperea desfiinteaza oferta politica: 'PNL isi pune in frunte un cocalar. La tv apar din ce ce in mai multe fantome'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al premierului Mihai Tudose, descrie în termeni duri ofera politică actuală, numindu-l pe Rareş Bogdan, deschizătorul listei PNL la europarlamentare, "un cocalar". Piperea remarcă reactivarea unor personaje politice controversate, dar şi inutilitatea referendumului pentru justiţie vehiculat de Klaus Iohannis.

"Atat de bune sunt leadership-ul si oferta politica actuala incat apar la tv din ce in ce mai multe fantome - Adrian Nastase, Cristian Popescu Piedone, Gabriel Oprea etc.

Intre timp, partidul experimentelor proaste, am numit PNL, isi pune in frunte un cocalar, iar alianta USR - Plus da mesaje, prin “personalitati” ale facebook-ului, care iti ridica parul maciuca in cap - o tipa zice ca proprietatea privata e obsolete, iar casatoria - un anacronism, preferabile fiind proprietatea obsteasca si relatiile amoroase in grup (si, de regula, in forma de spirala a integrarii in absolut), alta tipa propune, ca metoda de curatare a tarisoarei de hoti, avortul obligatoriu pentru toti săracii, adica pentru noua din zece romani care inca nu au plecat mancand pamantul din tara. Lenin si Mengele ar aplauda frenetic aceasta “ideologie”.

Intre timp, presedintele pe care l-am votat pentru ca nu il suportam pe Puie Monta, e aproape hotarat pentru un referendum cu tema “fara penali in functii publice”. Sunt aproape uluit ca dl Iohannis si consilierii sai de imagine nu stiu ca treaba asta e deja rezolvata in Codul penal", scrie Piperea pe Facebook.

