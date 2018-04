Avocatul Gheorghe Piperea prezinta datele cu adevarat ingrijoratoare: 'Incepe criza economica reala'

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial, fost consilier al premierului Mihai Tudose, lansează un avertisment dur: "Incepe criza economica reala (nu aia cantata propagandistic de BNR, de libertarienii din PNL si de #rezistenti)." Piperea prezintă datele concrete care arată că situaţia este una cu adevărat îngrijorătoare pentru economia autohtonă.

Vezi și: Greşeala pe care mulţi o comit: De ce nu trebuie să dormi NICIODATĂ pe canapea

"In primele trei luni ale anului 2018 au intrat in insolventa 2305 societati comerciale, mai mult cu 19,31% decat in perioada corespunzatoare a anului 2017. Pentru cei ce nu cunsosc acest "amanunt", trebuie spus ca, statistic, 96% din numarul total al dosarelor de insolventa sunt falimente, deci aceste intreprinderi urmeaza a disparea in scurt timp, cu tot cu locurile de munca pe care le furnizeaza.

Tot in primele luni ale anului 2018 au intrat in procedura de dizolvare de drept (care este urmata automat de lichidare) 9793 de societati comerciale, cu 60,83% mai mult decat in perioada corespunzatoare a anului trecut. Dizolvarea de drept, care este declansata de registrul comertului pentru diverse motivatii din care rezulta ca o societatea este fantomatica, inseamna faliment non-judiciar (in termeni tehnici, se numeste lichidare "administrativa").

Analiza empirica a listei societatilor care au intrat in insolventa sau in dizolvare judiciara ne arata foarte multe firme din domeniul comertului (ceea ce reprezinta efectul nociv al concentrarii retailului romanesc in mall-uri si lanturi de hiper-market-uri), dar si ingrijorator de multe societati din constructii (in conditiile in care analistii si dezvoltatorii imobiliari se lauda, mai abitir decat in 2007-2008, ca totul este minunat in domenul imobiliar), precum si multe firme de hotelarie, turism rural si ecologic, servicii si transporturi, agricultura si pescuit etc., adica mai tot ce inseamna oportunitatile reale pe care la au IMM-urile intr-o economie concentrata aproape exclusiv pe granzi economici, mega-retaileri, corporatii agro-alimentare, BigPharma si banci. Curand, economia noastra va deveni una dominata de monopoluri, exclusivitati si rente. Or, s-a vazut cat de liberali sunt acesti mega-actori economici, atat in domeniul cartelurilor bancare cat si (surprinzator si nu prea) in domeniul utilitatilor si al medicamentelor. De notat ca ieri, dupa 3 ani de ancheta, Consiliul Concurentei a descoperit ca facturile la energia electrica pe care le achitam in ultimii 10 ani sunt umglate cu multe zeci de milioane de euro de actorii monopolisti din domeniu, care s-au comportat cartelar. Amenzile dispuse sunt colosale (peste 10 milioane de euro), dar acestea nu vor fi suportate de granzii domeniului, ci tot de noi, urmand a fi incluse in facturi, cu titlu de costuri, in doze mici, infinitezimale, ca sa nu le percepem si sa protestam.

Cifrele prezentate mai sus sunt oficiale, putand fi regasite pe site-ul oficial al Registrului National al Comertului.

In schimb, concluziile si conjecturile imi apartin.

Precizez ca nu exista date statistice care sa arate cate persoane care exercita profesii liberale sau independente (PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, freelanceri) au tras oblonul in aceasta perioada. Stim doar ca in acest domeniu au pravalie cca 500 de mii de persoane, care dau de munca la alte 600 de mii de persoane.

De statistici, predictibilitate fiscala, disciplina contractuala si mediu economic prietenos sau de siguranta locului de munca in acest domeniu nu se ocupa nimeni, nici in politica, nici in presa mani-stream, nici in catedralele sau templele macro-prudentialilor. Cu atat mai putin nu se ocupa de profesiile liberale si independente PNL sau celelalte asa-zise partide de dreapta, care nu mai prididesc sa apere cele 15 vaci sacre ale sistemului financiar, bancile care inca mai conteaza in economie intrucat catadicsesc sa dea credite, plus cele 20-30 de corporatii care covarsesc 2/3 din economia nationala si dau de munca unui numar de cca 300 de mii de salariati. Restul, adica adevarata coloana vertebrala a economiei si a societatii, clasa de mijloc, nu conteaza pentru asa-zisa dreapta romaneasca.

Dar orbirea asta fariseica si lehamitea sfintilor economiei vor fi sanctionate curand, atunci cand milioanele de salariati si intreprinzatori care fac economia si societatea sa fie vii se vor putea reuni in jurul unei platforme civice sau chiar politice care sa le promoveze interesele si sa propuna masuri pentru pansarea ranilor cauzate de abuzul de putere economica sau administrativa", scrie Piperea pe Facebook.

Vezi și: E vremea păpădiilor, adevărate minuni pentru sănătate: Cum le poți folosi în gospodărie .