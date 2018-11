Avocatul Gheorghe Piperea pune gaz pe foc in scandalul Toader-Lazar: 'Nu este un mega-abuz in serviciu?'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea intervine în schimbul de replici dintre ministrul Justiţiei şi procurorul general. Piperea remarcă faptul că Augustin Lazăr foloseşte resursele instituţiei pentru a comunica diverse chestiuni personale, ceea ce ar putea constitui un abuz în serviciu.

"Cum se face ca parchetele astea ale vietii comunica oficial chestiuni ce tin strict de belele personale ale sefilor lor vremelnici? Asta nu este un mega-abuz in serviciu? Estimez ca niste comunicate publice utilizeaza personal platit de noi, logistica finantata de noi si ale costuri in sarcina noastra. Iar terfelirea imaginii si increderii in institutiile justitiei sunt prejudicii incomensurabile, cauzate tot noua. Asadar, onorabililor, va mai ascundeti mult pe dupa grefiera sau in spatele antetului parchetelor?", scrie Piperea pe Facebook.

Parchetul General (PG) a publicat, sâmbătă, criteriile, condiţiile şi documentele solicitate de Ministerul Justiţiei pentru desfăşurarea procedurii care a stat la baza numirii în anul 2016 a lui Augustin Lazăr în funcţia de procurorul general. Este cel mai recent comunicat al PÎCCJ, dintr-o serie începută imediat după anunţarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general.

