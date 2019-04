Avocatul Gheorghe Piperea, specialist in insolventa, anunta dezastrul pentru patronii Realitatea TV:

Gheorghe Piperea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Gheorghe Piperea, specialist in domeniul insolventei, expune o latura dura a falimentului societatii care detine licenta Realitatea TV. Potrivit acestuia, patronii Realitatea Media ar putea fi raspunde penal pentru bancruta frauduloasa. Oricare dintre creditori ar putea sa depuna o plangere, inclusiv salariatii care nu si-au primit banii sau carora nu le-au fost platite contributiile sociale. "Ca tot a intrat in faliment o "celebra" televiziune, sa vedem cam ce consecinte penale are falimentul, gaura de zeci de milioane de euro cauzata statului (adica noua, contribuabililor) si salariatilor postului (fosti si actuali), precum si intentia deja anuntata de a derula aceeasi mize ...